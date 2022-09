La Cia rivela il plastico della casa di Al Zawahiri

(ANSA) - WASHINGTON, 26 SET - Il plastico della villetta a Kabul del leader di Al Qaida Ayman al-Zawahiri, ucciso il 31 luglio da un drone Usa, è stato svelato nel nuovo museo della Cia nel quartier generale di Langley, in Virginia. Lo riporta Wall Street il Journal.

Il modellino in scala rappresenta la casa di tre piani, altrettanti balconi e circondata da alte mura con il filo spinato. E' su questo plastico, ha spiegato il direttore del museo dello Cia, Robert Byer, che gli agenti si sono preparati per l'operazione speciale che ha portato all'uccisione del successore di Osama bin Laden ed illustrarla al presidente americano Joe Biden nella Situation Room.

Il museo, che non è aperto al pubblico, riapre dopo una ristrutturazione durata quasi un anno in coincidenza con il 75esimo anniversario della creazione dell'agenzia, che cade questo mese. Oltre al plastico della villetta di Al Zawahiri ci sono altri 'memorabilia' dell'agenzia come l''Insectohopter', una sorta di minidrone degli anni '70 a forma di libellula o la pistola DEAR (DEnied ARea), una pistola espandibile con un colpo solo. (ANSA).