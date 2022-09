Covid: rilevare immunità in 10 minuti, ora si può

Un gruppo di ricercatori della Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) in collaborazione con la Nanyang Technological University (NTU) ha realizzato un kit che permette di confermare in soli 10 minuti se un individuo ha gli anticorpi contro il SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19. Tramite il prelievo di una goccia di sangue da un dito, questo test sierologico è accurato fino al 93%. Al momento attuale, test di laboratorio convenzionali richiedono tra le 24 e 72 ore per rilevare se un individuo ha l'immunità contro Covid-19. Il kit apre le porte a strategie di vaccinazione personalizzate in cui le persone vengono vaccinate o vaccinazioni di richiamo vengono effettuati solo e quando necessari. Inoltre il kit può essere "facilmente adattato" per nuove varianti del Covid e possibili malattie in futuro, hanno affermato il team di scienziati.

(ANSA).