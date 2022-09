Giappone: tifone Nanmadol provoca 2 morti e 1 disperso

(ANSA) - TOKYO, 20 SET - È di due morti, un disperso e oltre 100 feriti il bilancio del passaggio del tifone Nanmadol nel sud-ovest del Giappone; la perturbazione, dopo aver lasciato la regione del Kyushu, prosegue la sua corsa verso il Pacifico, indebolendosi fino a essere classificato un sistema di bassa pressione ma è comunque ancora pericoloso, secondo le autorità.

Il 14/o tifone della stagione era stato annunciato come uno dei più potenti degli ultimi anni, per un Paese comunque preparato a questo tipo di fenomeni estremi del maltempo, e sta provocando raffiche di vento ad altissima intensità e forti precipitazioni.

Nella prefettura di Miyazaki un uomo è morto dopo che la sua abitazione è stata travolta da una frana in una zona rurale, e un' altra persona è stata invece sorpresa nel suo veicolo dalla furia di un fiume appena esondato. Un altro uomo risulta disperso nella provincia di Hiroshima.

L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) prevede venti fino a 108 chilometri orari nel nord-ovest dell'arcipelago nelle prossime 24 ore, e sulla capitale Tokyo, finora risparmiata dal tifone, malgrado le previsioni iniziali. (ANSA).