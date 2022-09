Xi a leader Paesi Sco, rimodellare l'ordine internazionale

(ANSA) - PECHINO, 16 SET - Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto "di rimodellare l'ordine internazionale", parlando a Samarcanda, in Uzbekistan, al vertice dei Paesi dalla Sco, come ultima dichiarata sfida all'influenza globale dell'Occidente. I leader, ha aggiunto Xi nel corso di una riunione, dovrebbero "lavorare insieme per promuovere lo sviluppo dell'ordine internazionale in una direzione più giusta e razionale", tenersi alla larga dalle "rivoluzioni colorate", mantere il "rispetto reciprcoco" e di "non interferenza negli affari interni".

