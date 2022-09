Xi a Putin, disposti a fornire un forte sostegno reciproco

(ANSA) - PECHINO, 15 SET - La Cina è disposta, insieme alla Russia, "a fornire un forte sostegno reciproco su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali e ad approfondire la cooperazione pratica nel commercio, nell'agricoltura, nella connettività e in altri campi". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Samarcanda la controparte russa Vladimir Putin, ha detto - nel resoconto dei media ufficiali - che le due parti dovrebbero rafforzare coordinamento e cooperazione nei quadri multilaterali (come Sco, Cica e Brics), salvaguardare gli interessi di sicurezza della regione e gli interessi comuni di Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti". (ANSA).