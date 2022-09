Regina, dal presidente cinese Xi le condoglianze ai britannici

(ANSA) - PECHINO, 09 SET - Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto oggi le sue "sincere condoglianze alla famiglia reale, al governo e al popolo" britannici per la morte della regina Elisabetta II.

"A nome del governo e del popolo cinese, nonché a suo nome, Xi ha espresso profonde condoglianze", ha affermato l'emittente statale Cctv. "La sua morte è un'enorme perdita per il popolo britannico", ha detto il capo di Stato cinese. La dichiarazione, rilasciata sui media statali cinesi, ha evidenziato come la regina sia stata la prima monarca britannica a visitare la Cina e ha elogiato la longevità del suo regno come monarca più longeva nella storia britannica. "Xi ha sottolineato di attribuire grande importanza allo sviluppo delle relazioni tra Cina e Regno Unito", afferma il comunicato aggiungendo che il presidente cinese è "disposto a lavorare con il re Carlo III per promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali a vantaggio dei due paesi e dei loro popoli". (ANSA).