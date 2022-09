Guterres a Islamabad, mondo aiuti Pakistan colpito da alluvioni

(ANSA) - ISLAMABAD, 09 SET - "Il Pakistan ha dato solo un piccolo contributo ai cambiamenti climatici ma è uno dei Paesi più drammaticamente colpiti dalle conseguenze del climate change". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una conferenza stampa a Islamabad dove è arrivato stamattina, insieme al premier pachistano Muhammad Shahbaz Sharif.

"L'umanità ha dichiarato guerra alla natura e la natura sta rispondendo. Ma la natura è cieca e non sta colpendo quelli che la minacciano di più. La comunità internazionale ha l'obbligo di sostenere il Pakistan in queste circostanze", ha aggiunto il numero uno del Palazzo di Vetro arrivato nel Paese asiatico per esprimere la sua "profonda solidarietà" per le alluvioni che hanno causato almeno 1391 morti dall'inizio della stagione delle piogge.

Il premier Shahbaz Sharif, dal canto suo, ha ringraziato Guterres per il messaggio di empatia e sostegno nei confronti dei circa 33 milioni di persone colpite. (ANSA).