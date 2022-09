Misurare la longevità come il peso corporeo, oggi si può

Entro il 2050, la popolazione mondiale di anziani sarà più che raddoppiata, raggiungendo i 2,1 miliardi. Questo significa ci saranno più del doppio delle persone al di sopra dei 60 anni rispetto ai bambini al di sotto dei 5 anni. Anche Singapore subisce questa evoluzione demografica. Per rispondere al rapido invecchiamento della popolazione è stato aperto un centro sulla longevità all'interno dell' Alexandra Hospital. Lo scopo del centro è prolungare anni di vita sani in modo tale che le persone mantengano funzionalità e alta qualità di vita.

Il centro si avvalora di importanti esperti internazionali e locali del mondo della longevità e mette a disposizione dei singaporeani le ultime strategie, scoperte e interventi sulla longevità. Individui interessati a partecipare ricevono piani personalizzati per rallentare l'invecchiamento e l'insorgenza o arresto delle malattie. Questi piani personalizzati includono consigli sul tipo di attività fisica da svolgere e dieta da seguire. Per misurare l'età biologica, gli individui vengono sottoposti a esami del sangue e una serie di altri test per controllare la funzionalità cardiaca, la funzionalità polmonare, le articolazioni e altro ancora.

"Sarà la prima clinica ambulatoriale finanziata con fondi pubblici in medicina della longevità a Singapore e forse nel mondo" ha dichiarato al The Straits Times il professor Andrea Maier, co-direttore del National University Health System (NUHS) Center for Healthy Longevity e presidente fondatore dell'International Longevity Medicine Society, istituita il mese scorso.

"L'invecchiamento segue una traiettoria, con un declino che si verifica dal 20° al 30° compleanno. Tale traiettoria può essere misurata, come viene misurato il peso e l'altezza di una persona", ha affermato il professor Maier. (ANSA).