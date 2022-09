Lavrov, rafforzata la sicurezza dell'ambasciata russa a Kabul

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che misure per rafforzare la sicurezza intorno all'ambasciata russa a Kabul sono state prese con urgenza dopo un attacco terroristico all'esterno dell'edificio dell'ambasciata. "E' stata immediatamente adottata una serie di misure per rafforzare la protezione del perimetro esterno. Sono state incaricate forze aggiuntive delle autorità talebane e sono state utilizzate le capacità dell'intelligence e del controspionaggio dell'Afghanistan", ha dichiarato Lavrov, come riportano le agenzie russe.

Il Cremlino ha condanna categoricamente l'attentato: "Sicuramente stiamo parlando di un attacco terroristico.

Condanniamo risolutamente tali attacchi terroristici.

Naturalmente, la cosa principale da fare ora è ricevere informazioni dal luogo in cui si trovano i nostri rappresentanti, i nostri diplomatici", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ai giornalisti, secondo quanto riporta Tass. (ANSA).