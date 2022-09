India: Bangalore paralizzata dalle piogge torrenziali

(ANSA) - NEW DELHI, 05 SET - La città di Bangalore, metropoli di 8 milioni e mezzo di abitanti, e capitale dell'IT indiano è paralizzata dall'acqua: il Dipartimento Meteorologico Imd fa sapere che le piogge che si sono riversate sulla città nelle ultime 24 ore, 131.6 mm, sono state le più intense dal 2014.

Ovunque il traffico è rimasto paralizzato, con massicci ingorghi, mentre la gran parte dei residenti è rimasta bloccata in casa. In almeno almeno 50 zone della città - che ha conosciuto il suo frenetico sviluppo urbanistico dall'inizio degli anni 90 grazie alle aziende informatiche . le abitazioni sono prive di acqua potabile.

Quella di oggi è stata la seconda pioggia torrenziale nel giro di una settimana, e molte aree della metropoli sono rimaste sommerse, con l'acqua all'altezza delle ginocchia.

Il Karnataka, lo stato di cui Bangalore è la capitale, è tra i più umidi dell'India: quest'anno, tra giugno e l'inizio di settembre, ha ricevuto il 34% di piogge in più rispetto all'anno precedente. (ANSA).