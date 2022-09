Onu accusa la Cina, 'in Xinjiang crimini contro l'umanità'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Le accuse alla Cina di aver praticato la tortura e di aver commesso "gravi violazioni" dei diritti umani nello Xjiniang sono "credibili" e la situazione richiede una "urgente attenzione" internazionale. Lo afferma un rapporto delle Nazioni Unite in un nuovo rapporto. Michelle Bachelet, il cui mandato come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è terminato ieri, si è difesa dalle accuse che le erano state mosse, di essere troppo indulgente nei confronti di Pechino sui diritti umani, affermando che dialogo "non significa chiudere gli occhi". (ANSA).