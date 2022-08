Pakistan: inondazioni, il bilancio dei morti supera quota 1.000

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 AGO - Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle inondazioni in Pakistan ha raggiunto 1.033 morti e 1.527 feriti, secondo il bilancio ufficiale del governo. Tra i morti si contano anche 348 bambini e 207 donne.

Nelle ultime 24 ore 119 persone sono rimaste uccise e altre 71 ferite in incidenti causati dalla pioggia e dalle inondazioni. Dal 14 giugno le piogge monsoniche hanno danneggiato 949.858 case. I fiumi nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa sono straripati e le acque si stanno ora spostando verso le province del Punjab e del Sindh. Le attività di soccorso stanno continuando a pieno ritmo in tutto il Paese. (ANSA).