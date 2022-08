Pakistan: 69 morti in 24 ore a causa delle inondazioni

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Almeno 69 persone sono morte e altre 113 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore in Pakistan a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche che hanno causato migliaia di sfollati in diverse parti del Paese.

Secondo gli ultimi dati dell'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (NDMA), il bilancio delle vittime a causa della pioggia è di 982, mentre altri 1.456 sono rimasti feriti.

Nelle ultime 24 ore, 8489 case sono state completamente danneggiate. Dal 14 giugno, il numero cumulativo di case completamente e parzialmente danneggiate ha raggiunto 6.82.139 unità.

Secondo il dipartimento meteorologico del Pakistan, in diverse parti del Paese sono attesi forti temporali nelle prossime ore. Le attività di soccorso e di assistenza sono tuttora in corso nelle aree colpite dalle inondazioni del Paese.

(ANSA).