Taiwan: media, attesa nuova delegazione del Congresso Usa

(ANSA) - PECHINO, 25 AGO - Una nuova delegazione del Congresso Usa è attesa oggi a Taiwan in tarda serata, la terza nel mese di agosto. Lo riferisce l'agenzia ufficiale dell'isola, Central News Agency (Cna), secondo cui l'arrivo è atteso a breve a bordo di un aereo della Us Air Force all'aeroporto Songshan di Taipei, mentre domani mattina è previsto un incontro con la presidente Tsai Ing-wen. La Cna però non ha fornito i nomi dei partecipanti: ma da inizio mese hanno visitato l'isola la delegazione della speaker della Camera Nancy Pelosi (causa della reazione furiosa della Cina con manovre militari su vasta scala) e quella del senatore democratico Ed Markey. (ANSA).