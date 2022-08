Afghanistan: almeno 182 morti per le alluvioni in un mese

(ANSA) - KABUL, 25 AGO - Le inondazioni che hanno colpito l'Afghanistan da circa un mese hanno ucciso 182 persone e ne hanno ferite 250, tra cui donne e bambini. A fornire il bilancio è stato oggi il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

Più di 3.000 case sono state distrutte dalle piogge torrenziali, ma anche terreni agricoli, in particolare nell'est del Paese. Le forti piogge hanno anche causato la morte di un migliaio di capi di bestiame, ha aggiunto la stessa fonte, precisando che il governo farà del suo meglio per compensare le perdite.

I talebani affermano che i cambiamenti climatici, come la cattiva gestione delle infrastrutture da parte delle "potenze precedenti", hanno contribuito ad aggravare- (ANSA).