Vietnam: ciclone tropicale Mulan diretto verso il nord

(ANSA) - HANOI, 10 AGO - Il ciclone tropicale Mulan sta prendendo forza sul Mare orientale del Vietnam e si prevede che causerà forti piogge nelle province del nord e del centro-nord del Vietnam nei prossimi giorni.

Secondo l'annuncio del Centro nazionale vietnamita per le previsioni idro-meteorologiche, Mulan, che è il secondo ciclone a colpire il Vietnam quest'anno, è stato localizzato a 480 chilometri a sud est della provincia settentrionale di Quang Ninh alle 7.00 ora locale di mercoledì. Le velocità massime registrate al momento sono tra i 62 e gli 88 chilometri orari, con raffiche fino a 117 km/h.

Il ciclone sta viaggiando in direzione nord-ovest ed è previsto che passi sul nord del Vietnam nelle prossime 24-48 ore, indebolendosi e diventando tempesta tropicale con venti tra i 62 e i 74 chilometri orari.

Da mercoledì a venerdì sono previste, sul Vietnam settentrionale e sulle province centrosettentrionali di Thanh Hoa e Nghe An, piogge torrenziali tra i 100 e i 200 millimetri, venti impetuosi lungo la costa tra le province di Quang Ninh e Ninh Binh e mari molto mossi nella parte settentrionale del mare orientale vietnamita e nell'area periferica del Golfo del Tonchino. (ANSA).