Birmania: Onu, stupri su donne e torture sui bambini

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - In Birmania la violenza dei gruppi armati, con attacchi generalizzati contro la popolazione civile, infierisce su donne e bambini. L' Onu ha documentato "crimini sessuali e di genere, inclusi stupri e altre forme di violenza sessuale, nonché torture contro i bambini, reclutati e detenuti arbitrariamente''. Le prove di queste violenze sono state raccolte dal meccanismo investigativo indipendente delle Nazioni Unite per la Birmania, al fine di essere utilizzate in possibili procedimenti penali. Il capo del meccanismo investigativo, Nicholas Koumjian, ieri aveva denunciato ''evidenti i crimini contro l'umanità''.

Creato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite questo meccanismo ha raccolto più di tre milioni di informazioni da quasi 200 fonti da quando ha iniziato a funzionare tre anni fa, inclusi dichiarazioni da interviste, documenti, video, fotografie, immagini satellitari e materiale dei social media. (ANSA).