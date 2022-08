Giappone: piogge torrenziali, 2 dispersi, 540mila evacuati

(ANSA) - TOKYO, 05 AGO - Piogge torrenziali continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane previste quest'oggi in numerose regioni, già battute dalle precipitazioni costanti riversatesi nelle ultime 24 ore. Alcune cittadine delle prefetture di Fukui, Shiga e Shimane, hanno registrato fino a 75 millimetri di pioggia all'ora nella mattina di martedì, riferisce l'Agenzia nazionale meteorologica (Jma), e un totale di 45 fiumi hanno rotto gli argini, inclusi i territori di Aomori e Akita, a nord dell'arcipelago.

A circa 540mila residenti è stato chiesto di evacuare nella regione dell'Hokuriku e del Mare del Giappone, a nord di Tokyo, e nell'area del Tokai a sud ovest della capitale, in attesa di previsioni per sabato che potranno raggiungere i 120 millimetri di pioggia Risultano ancora disperse le due persone di cui si sono perse le tracce giovedì, mentre altre tre risultano ferite. (ANSA).