Pelosi a Taiwan, 'venuti in amicizia e pace nella regione'

(ANSA) - PECHINO, 03 AGO - "Veniamo in amicizia a Taiwan, veniamo in pace nella regione": è quanto ha detto la presidente della Camera americana Nancy Pelosi, parlando nel primo incontro della sua visita a Taipei che ha scatenato la durissima reazione della Cina.

Al Legislative Yuan, il parlamento dell'isola, Pelosi è stata ricevuta dal vicepresidente Tsai Chi-Chang, che ha ringraziato per l'accoglienza rimarcando l'importanza dei legami tra Washington e Taipei, anche alla luce del CHIPS Act, che offrirà sussidi per oltre 52 miliardi di dollari per la produzione di chip. L'ultima visita di uno speaker del Congresso Usa al parlamento di Taipei è del 1960. (ANSA).