Taiwan saluta Pelosi, 'grazie' sul grattacielo più alto

(ANSA) - WASHINGTON, 02 AGO - L'edificio più alto di Taiwan, 'Taipei 101', saluta Nancy Pelosi. "Thank you, Taiwan ama gli Usa", si legge nella scritta luminosa sul grattacielo mentre nelle ore in cui l'aereo della Speaker della Camera americana stava atterrando sull'isola. Il video e le foto della scritta sono diventate virali su Twitter con quasi oltre mezzo milione di visualizzazioni. (ANSA).