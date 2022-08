Cina, speriamo Usa capiscano gravità viaggio Pelosi a Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 02 AGO - La Cina mette in guardia gli Usa: se la presidente della Camera americana Nancy Pelosi seguirà la "strada sbagliata", Pechino dovrà allora adottare "misure forti e risolute" per salvaguardare la propria sovranità. La portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, ha aspramente criticato l'ipotesi di viaggio di Pelosi a Taiwan, che potrebbe avvenire già in serata, aggiungendo che Cina e Usa "hanno mantenuto i contatti a livelli diversi" nella speranza che "i funzionari americani capiscano l'importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso". (ANSA).