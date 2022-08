Vaiolo delle scimmie, prima vittima in India

(ANSA) - NEW DELHI, 01 AGO - Il Dipartimento di Sanità dello stato del Kerala fa sapere che il 22enne morto sabato scorso a Thrissur è la prima vittima indiana del vaiolo delle scimmie. La notizia è stata diffusa dopo la conferma dei test condotti nell'Istituto Nazionale di virologia di Pune.

Il giovane era rientrato il 22 luglio in India dagli Emirati Arabi, dove lavorava, ed era stato ricoverato con una febbre altissima e una lancinante emicrania. Il ministro della Salute del Kerala, citato da The Indian Express, ha rivelato che il 22enne aveva detto ai familiari di essere risultato positivo al morbo negli Emirati, poco prima della partenza per l'India.

Tutte le persone con cui ha avuto contatti sono state isolate. A oggi sono quattro i casi della nuova variante africana del morbo riscontrati in India. Questa morte è il quarto decesso correlato al vaiolo delle scimmie al di fuori dell'Africa. (ANSA).