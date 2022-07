Pakistan: almeno 25 morti in 24 ore per le piogge monsoniche

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 LUG - Almeno 25 persone sono morte e altre 72 sono rimaste ferite a causa delle piogge monsoniche che si sono abbattute nelle ultime 24 ore in Pakistan.

Secondo l'autorità per la gestione dei disastri naturali, da metà giugno almeno 337 persone sono morte e altre 370 sono rimaste ferite in incidenti causati dalla pioggia in tutto il Paese.

Le province del Balochistan e del Sindh sono quelle più colpite con rispettivamente 104 e 81 vittime. Secondo le autorità, sono 3.313 le case completamente danneggiate mentre altre 5.310 hanno subito danni parziali durante la pioggia monsonica di quest'anno. A causa del maltempo sono morti anche 1.736 animali.

Il Dipartimento meteorologico pakistano (PMD) ha informato che forti correnti monsoniche continueranno nel Paese ed è probabile che si sposteranno e si intensificheranno nella parte superiore e centrale a partire da domani. (ANSA).