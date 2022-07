Birmania: Onu condanna le esecuzioni della giunta, 'crudeli' (2)

(ANSA) - GINEVRA, 25 LUG - "Queste esecuzioni - le prime in Myanmar da decenni - sono crudeli violazioni dei diritti alla vita, alla libertà, e alla sicurezza, e a un equo processa", ha aggiunto l'Alto Commissario che ha chiesto l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici e persone detenute arbitrariamente in Birmania.

Bachelet ha anche esortato il Paese a ripristinare la moratoria de facto sull'uso della pena di morte, come passo verso l'eventuale abolizione. (ANSA).