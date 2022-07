Cina: 'violazioni eclatanti',a Didi multa da 1,2 mld di euro

(ANSA) - PECHINO, 21 LUG - La Cina ha comminato al colosso dei trasporti pubblici Didi, la 'Uber cinese', una multa da 8,03 miliardi di yuan (1,2 miliardi di euro): lo hanno annunciato le autorità di regolamentazione cinesi, al termine di una indagine durata un anno.

L'inchiesta ha rivelato "prove decisive" che Didi abbia commesso violazioni di "natura eclatante", ha affermato in una nota l' amministrazione cinese del cyberspazio, in particolare in materia di sicurezza digitale e protezione dei dati personali. (ANSA).