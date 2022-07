India: parlamento e stati votano per eleggere presidente

(ANSA) - NEW DELHI, 18 LUG - Sono in corso in tutta l'India le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente, il 15/mo nella storia dell'India indipendente; il risultato sarà reso noto il 21 luglio.

Gli aventi diritto al voto sono 4.800: oltre ai 1.086 membri delle due Camere del Paese, che votano a New Delhi, si presentano ai seggi nei rispettivi collegi elettorali, i parlamentari delle Assemblee Legislative degli Stati e delle Unità Territoriali.

Due i candidati: Droupadi Murmu, 64 anni, presentata dal Bjp, il partito di maggioranza e dalle altre formazioni che sostengono il governo, e Yashwant Sinha, 84 anni, indicato della coalizione di opposizione.

Droupadi Murmu è la favorita: è la prima candidata di origine tribale della storia del Paese, e, se eletta, sarà la seconda donna indiana a ricoprire la più alta carica dello stato.

Il Presidente indiano è sostanzialmente una figura di garanzia: mentre il potere esecutivo è affidato al Premier, il Presidente guida il processo di formazione del governo, e può rimandare alle Camere alcuni provvedimenti. (ANSA).