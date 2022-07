Record assoluto di casi di Covid-19 in Giappone, 107mila

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I casi giornalieri di Covid-19 in Giappone hanno superato oggi le 107.000 infezioni, stabilendo un nuovo record, mentre il Paese è alle prese con la settima ondata di infezioni da coronavirus in una fase di ripresa guidata dalla sotto-variante BA.2.75 (la cosiddetta 'Centaurus'), altamente trasmissibile.

Lo scrive Kyodo News.

Le infezioni si sono diffuse rapidamente in tutto il Paese, con Tokyo che ha registrato 18.919 nuovi casi lo stesso giorno.

