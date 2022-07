Sri Lanka: premier nominato presidente ad interim

(ANSA) - COLOMBO, 15 LUG - Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha giurato come presidente ad interim del Paese e il Parlamento eleggerà il nuovo presidente il 20 luglio, dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa: lo hanno reso noto oggi gli uffici del premier e dello speaker del Parlamento.

Le candidature per la carica di presidente saranno ricevute martedì prossimo e i deputati voteranno il giorno successivo, ha precisato l'ufficio dello speaker Mahinda Yapa Abeywardana. Nel frattempo, il 73enne Wickremesinghe ha prestato giuramento davanti al giudice capo, Jayantha Jayasuriya, ha fatto sapere il suo ufficio in un breve comunicato. (ANSA).