Giappone: in corso i funerali dell'ex premier Abe

(ANSA) - TOKYO, 12 LUG - Sono in corso a Tokyo, al tempio buddista di Zojoji, i funerali dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Shinzo, ucciso a colpi di arma da fuoco la scorsa settimana durante un comizio nella città di Nara.

La folla si trova ai piedi dell'iconica Torre di Tokyo, nel centro della capitale, e numerose persone depongono fiori davanti alla foto del premier più longevo della storia in Giappone, che lo ritrae sorridente.

Dopo il funerale, il feretro sarà portato nella sede del primo ministro e in altri luoghi centrali della politica giapponese per l'ultimo saluto. (ANSA).