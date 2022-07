Giappone: premier, Shinzo Abe è 'in gravi condizioni'

(ANSA) - PECHINO, 08 LUG - L'ex premier giapponese Shinzo Abe è "in gravi condizioni". Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d'urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto di "augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere", condannando "nel modo più deciso possibile" l'attentato ai danni di Abe, definito come "inaccettabile". (ANSA).