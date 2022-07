Filippine: Nobel Ressa perde appello condanna diffamazione

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il premio Nobel per la pace, la filippina Maria Ressa ha perso l'appello contro la condanna per diffamazione informatica. Lo ha reso noto il suo sito web di notizie Rappler.

Ressa e il suo ex collega Rey Santos Jr rischiano lunghe pene detentive, ma il sito web ha ribadito che, contro la condanna, "si avvarrà di tutti i rimedi legali a disposizione".

Rappler si è rammaricato per la decisione che "indebolisce la capacità dei giornalisti di chiedere conto al governo". "La posta in gioco è la nostra democrazia, la cui forza si basa su media che non sono minacciati dallo Stato né intimiditi da forze che cercano di mettere a tacere le voci critiche", ha dichiarato Rappler. (ANSA).