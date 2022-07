In Pakistan 818 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Il Pakistan ha segnalato 818 casi di covid-19 nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 4 marzo scorso, secondo le statistiche del National Institute of Health (Nih) pubblicate oggi. Tuttavia, il paese non ha segnalato alcun decesso a causa del coronavirus nello stesso periodo.

Secondo Nih, nelle ultime 24 ore sono stati condotti 18.305 test con un tasso di positività del 4,47%. Il paese ha 6.322 casi attivi con 126 in terapia intensiva.

Dall'inizio della pandemia, il Pakistan ha riportato 30.395 morti e 1.536.479 casi. Più dell'85% della popolazione è stata vaccinata. (ANSA).