Zelensky, Cina usi la sua influenza per fermare la Russia

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy auspica che la leadership cinese "usi la sua influenza sulla Russia per porre fine a questa guerra". "Quanto accade può portare alla terza guerra mondiale, e questo dovrebbe essere una priorità per tutti i leader", ha spiegato Zelensky in un'intervista a The Global Boardroom del Financial Times.

