Bangladesh: esplosione in deposito container, almeno 40 morti

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - E' salito a 40 il numero dei morti nell'esplosione avvenuta questa mattina in Bangladesh in un deposito di container privato vicino al più grande porto del Paese, Chittagong (sudest), a seguito di un incendio. Lo riferisce la Bbc online che parla di centinaia di feriti.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità, centinaia di persone erano giunte sul posto per domare le fiamme, quando all'improvviso un certo numero di container è esploso nel sito di Sitakunda. Nei contenitori erano immagazzinati prodotti chimici. Le autorità riferiscono che il numero delle vittime potrebbe salire in quanto molti feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni. (ANSA).