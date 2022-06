Pakistan: bomba a bordo strada, almeno 5 guardie morte

(ANSA) - ISLAMABAD, 04 GIU - Almeno cinque membri del personale di sicurezza sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti nell'esplosione di una bomba sul ciglio di una strada in Belucistan.

La bomba ha colpito il veicolo su cui viaggiavano. Il fatto è avvenuto nella zona di Prom del distretto di Panjgur in provincia. La polizia locale e i funzionari dell'intelligence hanno confermato le vittime.

Il Fronte di liberazione del Belucistan (BLF), un gruppo separatista di etnia beluci, ha rivendicato l'attacco. "Questo tipo di attacchi continuerebbe fino all'indipendenza del Belucistan occupato", ha affermato il portavoce della BLF, il maggiore Gwahram Baloch, in una dichiarazione condivisa tramite Telegram. . (ANSA).