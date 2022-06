Cina: deraglia un treno ad alta velocità, un morto

(ANSA-AFP) - PECHINO, 04 GIU - Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite a causa del deragliamento di un treno ad alta velocità oggi nella provincia di Guizhou, nella Cina meridionale: lo riportano i media statali.

Il treno, che si dirigeva verso la provincia del Guangdong, sempre nel sud del Paese, è deragliato a causa di detriti vicino a un tunnel, secondo l'emittente statale CCTV. La vittima è il macchinista mentre i feriti sono un controllore e sette passeggeri, che sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. (ANSA-AFP).