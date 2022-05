Nepal: aereo caduto su montagna, recuperati 14 corpi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Quattordici corpi sono stati recuperati dal relitto dell'aereo precipitato ieri con 22 persone a bordo su una montagna nepalese, ha dichiarato l'Autorità per l'aviazione civile del Paese.

"Finora sono stati recuperati quattordici corpi e le ricerche continuano per gli altri. Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell'incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli", ha detto il portavoce Deo Chandra Lal Karn. Sull'aereo c'erano 19 passeggeri, tra cui due tedeschi, quattro indiani e dieci nepalesi, oltre a tre membri dell'equipaggio. (ANSA).