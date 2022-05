Covid: Cina, avanti tolleranza zero con situazione complessa

(ANSA) - PECHINO, 27 MAG - Il numero di nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e di portatori asintomatici continua a diminuire in Cina a livello nazionale, ma ogni giorno "ci sono ancora più di 10 province che segnalano nuove infezioni locali, lasciando la situazione di prevenzione e controllo delle epidemie ancora grave e complessa".

Lo ha affermato, nel briefing quotidiano, il portavoce della Commissione sanitaria nazionale Mi Feng, secondo cui "è necessario continuare ad aderire alla politica generale" della tolleranza zero al Covid, svolgendo un buon lavoro coi test di massa, con l'indagine sui flussi e con il blocco delle catene di trasmissione.

Negli aggiornamenti a giovedì, la Commissione sanitaria ha riferito che sono stati 80 i casi locali confermati, tra cui 45 a Shanghai e 22 a Pechino.

L'hub finanziario cinese, in lockdown da fine marzo e ora in fase di progressivo allentamento, ha registrato anche 219 asintomatici, sui 274 registrati a livello nazionale, più un ulteriore decesso. (ANSA).