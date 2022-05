India: 3 elefanti travolti da treno,branco impedisce avvicinarsi

(ANSA) - NEW DELHI, 20 MAG - Tre elefanti sono rimasti travolti questa mattina all'alba da un treno merci carico di grano nello stato orientale dell'Odisha.

I pachidermi, un esemplare adulto e due cuccioli, stavano attraversando la linea ferroviaria, sulla quale normalmente viaggiano treni passeggeri, adibita nelle ultime settimane al trasporto di merci.

Gli animali non sono morti sul colpo, ma è stato impossibile curarli: poco dopo l'incidente, raccontano i responsabili del vicino parco naturale, i veterinari sono arrivati sul posto, ma non sono riusciti ad avvicinarsi ai feriti, perché gli altri elefanti del branco li hanno circondati e sono restati immobili, a vegliarli, per ore, emettendo barriti strazianti.

Negli ultimi dieci anni, almeno 36 elefanti hanno perso la vita in Odisha in scontri con treni; l'ultimo incidente risale allo scorso dicembre, quando una coppia venne travolta sulla stessa linea. (ANSA).