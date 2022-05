Biden arrivato in Corea del Sud, prima tappa tour in Asia

(ANSA) - PECHINO, 20 MAG - Il presidente americano, Joe Biden, è appena atterrato con l'Air Force One alle porte di Seul, per la prima tappa della suo tour in Asia. Biden, che si fermerà in Corea del Sud per tre giorni, avrà domani il vertice con il presidente Yoon Suk-yeol, insediatosi appena 10 giorni fa.

L'Air Force One è atterrato alla base aerea di Osan a Pyeongtaek, 70 chilometri a sud di Seul: dopo un breve colloquio con la delegazione sudcoreana che lo ha accolto e con alcuni militari Usa, Biden è entrato nella 'Beast', la macchina super blindata presidenziale, dirigendosi verso un impianto di microchip di Samsung Electronics, il colosso mondiale dei microprocessori, presente nella stessa città.

Ad attenderlo, secondo le immagini trasmesse dalle tv sudcoreane, c'era il presidente sudcoreano Yoon, per sottolineare l'impegno dei due Paesi a lavorare insieme per rafforzare le catene di approvvigionamento messe a dura prova dalla pandemia del Covid-19, in uno schema di collaborazione strategico. Il primo viaggio di Biden da presidente nella regione, partito da Seul invece che da Tokyo dove si recherà domenica, punta a rafforzare la cooperazione con gli alleati più stretti su economia, commercio e sviluppo tecnologico messo in sicurezza da possibili fattori esterni, a partire dalla Cina.

