Al via domani a Tokyo il festival 'Italia amore mio!'

(ANSA) - TOKYO, 20 MAG - Al via "Italia, amore mio!", il più grande evento italiano del Paese del Sol Levante, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, il 21 e 22 maggio 2022 nel quartiere di Shibuya, considerato il centro nevralgico e commerciale di Tokyo.

Il tema di quest'anno, si legge in un comunicato della Camera di Commercio italiana, è "Go To... Italy!" dedicato ai giapponesi che da oltre due anni non viaggiano all'estero e che, in attesa della graduale riapertura delle frontiere, si preparano ad andare in Italia. Ben quattro piani dell'iconico grattacielo di Shibuya Stream, ospitano le "meraviglie" italiane: a cominciare dai virtual tour immersivi per presentare al pubblico oltre le località italiane più famose, come Venezia, Roma, le Cinque Terre o Alberobello, anche nuove destinazioni come San Gemini in Umbria e Pitigliano in Toscana.

Appuntamenti importanti di questa edizione, si legge nel comunicato, sono le tre mostre d'arte inedite in Giappone, il Labirinto di Arnaldo Pomodoro, una raccolta delle opere più significative dell'artista Pino Pinelli, infine una mostra che ripercorre la storia della Pirelli per celebrare "i 150 anni di passione e innovazione" dell'azienda. Una storia essenziale raccontata attraverso le creazioni di artisti, designer, maestri della comunicazione e della pubblicità.

La cucina italiana viene celebrata con una selezione di 20 ricette da tutte le regioni, un'occasione unica per far degustare e conoscere al pubblico giapponese i piatti italiani più rappresentativi, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. A questo riguardo dieci pasticceri si sfideranno davanti a una giuria internazionale per le semifinali del Gran Concorso di Tiramisù Il viaggio in Italia, si conclude con gli aperitivi, allestiti nella lounge di IAM e nella piazza principale di Shibuya Stream che per l'occasione diventa "True Italian Garden" un giardino italiano dove scoprire nuovi prodotti italiani da gustare accompagnati dal sound dei dj di IRMA Records e il concerto della Ryu Matsuyama band, conclude la nota. (ANSA).