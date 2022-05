Lo Sri Lanka va in default per la prima volta nella sua storia

Lo Sri Lanka è andato in default per la prima volta nella sua storia mentre il Paese lotta con la peggiore crisi finanziaria degli ultimi 70 anni. Secondo quanto scrive la Bbc online, l'annuncio giunge dopo un periodo di grazia di 30 giorni concesso per rimborsare 78 milioni di dollari (63 milioni di sterline) dei debiti sugli interessi scaduti ieri.

Il governatore della banca centrale dello Sri Lanka ha affermato che il Paese è ora in un "default preventivo". Le inadempienze si verificano quando i governi non sono in grado di soddisfare alcuni o tutti i pagamenti del debito ai creditori.

Questo può danneggiare la reputazione di un Paese, rendendo più difficile prendere in prestito il denaro di cui ha bisogno sui mercati internazionali e ciò rischia di danneggiare ulteriormente la fiducia nella sua valuta e nella sua economia.

Alla domanda se il Paese fosse ora in default, il governatore della banca centrale P Nandalal Weerasinghe ha risposto: "La nostra posizione è molto chiara, abbiamo detto che fino a quando non ci sarà una ripresa, non saremo in grado di pagare. Quindi questo è ciò che viene definito default preventivo".