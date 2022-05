Covid: Cina, Shanghai allenta gradualmente misure lockdown

(ANSA) - PECHINO, 19 MAG - Shanghai prova ad allentare le misure del lockdown anti-Covid grazie ai segnali "incoraggianti" come l'assenza per il quarto giorno di fila di contagi fuori dalle aree cordonate e di quarantena. Per questo motivo, ha detto il vice sindaco Zhang Wei nel briefing quotidiano, la città "inizierà a consentire a più aziende nelle aree classificate 'zero-Covid' di riprendere le operazioni dall'inizio di giugno".

Tra i preparativi per il ritorno alla normalità, la città ha registrato mercoledì 82 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e 637 casi asintomatici, in base agli aggiornamenti della Commissione sanitaria municipale, che ha segnato un ulteriore decesso che porta il totale delle vittime a 580.

Zhang, inoltre, ha affermato che l'economia sta costantemente tornando alla normalità, citando il traffico giornaliero di container nel porto di Shanghai, il più grande al mondo, tornato a circa il 90% dei livelli di un anno fa.

Dopo sei settimane di lockdown, le autorità locali hanno permesso le partenze e il traffico ferroviario e aereo verso altre città sia pure tra difficoltà legate alle procedure sanitarie, tra tamponi e speciali autorizzazioni. La polizia di Shanghai ha emesso un avviso, informando coloro che avevano bisogno di lasciare la città in auto, per motivi legati al lavoro, allo studio, alla ricerca di cure mediche e ad altri motivi urgenti, di richiedere i permessi di specifiche autorità che includono scuole, datori di lavoro e uffici comunitari.

(ANSA).