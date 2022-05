Sri Lanka: l'Ue condanna 'attacco ai manifestanti pacifici'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - "L'Unione Europea e i suoi 27 Stati membri seguono da vicino gli sviluppi nello Sri Lanka.

L'Ue condanna il recente attacco feroce contro manifestanti pacifici a Colombo, che ha scatenato ulteriori violenze dopo che un mese di manifestazioni pacifiche aveva dimostrato, nonostante alcuni incidenti isolati, che i cittadini dello Sri Lanka sono in grado di esercitare pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione: l'Ue deplora la perdita di vite umane, tra cui quella di un membro del Parlamento, e l'elevato numero di feriti". Lo sostiene in una nota l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell.

L'Ue invita le autorità ad avviare un'indagine sugli eventi e a considerare responsabili coloro che hanno istigato o perpetrato la violenza. L'Ue esorta inoltre tutte le parti ad astenersi dalla violenza e a dare prova di moderazione. L'Ue ricorda l'importanza di salvaguardare i diritti democratici di tutti i cittadini e di concentrarsi su soluzioni che permettano di affrontare le importanti sfide a cui sono attualmente chiamati i cittadini dello Sri Lanka. Negli ultimi mesi l'Ue ha fornito assistenza umanitaria, anche per gestire la crisi del Covid e le sfide che ne derivano, e sta cercando attivamente modi per mitigare ulteriormente l'impatto della crisi economica sulle persone più vulnerabili. (ANSA).