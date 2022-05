India, chiusa IPO su Ilo, la mega assicurazione statale

(ANSA) - NEW DELHI, 10 MAG - Si è chiusa ieri, con un rush finale da parte degli investitori istituzionali internazionali, l'offerta pubblica iniziale (Ipo) del 3,5% della Life Insurance Company (Lic), il gigante assicurativo indiano, lanciata la settimana scorsa dal governo di Delhi nel quadro del programma di privatizzazione di vari asset statali. Secondo i dati della Borsa di Mumbai, nell'ultimo giorno la Ipo è stata sottoscritta 2.95 volte, con gli investitori istituzionali internazionali che hanno opzionato il 61% della quota lanciata.

Definito "il momento Aramco indiano", in riferimento alla mega vendita del colosso arabo nel 2019, la Ipo dell'assicurazione indiana, con una quotazione in borsa pari a 2,75 miliardi di dollari, è stata la più grande proposta di azioni pubbliche mai lanciata nella storia del paese.

Creata nel 1956 dalla fusione di 245 compagnie assicurative private, la storica compagnia pubblica è l'assicurazione più grande al mondo, con 280 milioni di polizze, una base patrimoniale di circa 520 miliardi di dollari e una quota di mercato del 66 per cento, conquistata grazie a un esercito di venditori porta-a-porta, un milione duecentomila, che negli anni hanno creato una cultura del risparmio in India.

Secondo alcune stime, di ogni 100 rupie risparmiate dalle famiglie indiane, 10 vanno alla Lic. Grazie alla fiducia creata dal rapporto personalizzato con ciascun cliente, tra il 2019 e il 2021 il gigante pubblico indiano ha saputo attirare più risparmi dei depositi bancari e dei fondi pensione.

L'opposizione ha criticato la scelta, accusando il governo di svendere "l'argenteria di famiglia": la Lic è ritenuta un'istituzione pubblica, tra le poche garanzie di sicurezza sociale per milioni di indiani. (ANSA).