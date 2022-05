Filippine: aperti i seggi, Marcos jr punta alla vittoria

(ANSA) - MANILA, 09 MAG - Aperte le urne nelle Filippine, dove oggi si vota per eleggere il prossimo presidente, un voto ad alto rischio che vede favorito Ferdinand Marcos Junior, figlio del defunto dittatore Ferdinand Marcos.

Circa 67 milioni di filippini sono chiamati a votare tra le 6:00 e le 19:00 ora locale, anche per il vicepresidente, i deputati, metà dei senatori, gli 81 governatori di provincia e altri funzionari locali. Gli analisti prevedono una forte affluenza.

Sono 10 i candidati sono in corsa per succedere al presidente Rodrigo Duterte, in un turno unico in cui è sufficiente la maggioranza relativa per essere eletti. E Ferdinand Marcos Jr, molto avanti nei sondaggi, sembra sulla buona strada per completare il ritorno al potere della dinastia caduta a quasi 40 anni dal suo esilio.

Dopo sei anni di governo autoritario di Duterte, attivisti per i diritti umani, leader della Chiesa cattolica e analisti politici temono che Marcos Jr possa ottenere una vittoria schiacciante e guidare il Paese con mano ancora più pesante.

I sondaggi prevedono una vittoria per il 64enne Marcos jr, soprannominato "BongBong", con ben più della metà dei voti. I sostenitori della sua principale rivale, l'attuale vicepresidente Leni Robredo, sperano in una sorpresa dell'ultimo minuto. (ANSA).