India: caldo ancora in aumento nel nord, oltre 45 gradi

(ANSA) - NEW DELHI, 29 APR - Un'ulteriore ondada di calore è in arrivo negli stati del nord dell'India, con le temperature che saliranno ancora nei prossimi cinque giorni arrivando ai 45 gradi in varie aree. Secondo alcuni esperti dell'IMD, Indian Meteorological Department, si potranno toccare anche i 47 gradi.

Alcune zone della capitale, così come la città satellite Gurugram, nello stato confinante dell'Haryana, hanno raggiunto ieri il picco di 45.6 gradi, superando il precedente record dei 44.8 raggiunti il 28 aprile del 1979.

Un'allerta arancione è stata lanciata per i prossimi quattro giorni per gli stati del Rajasthan e del Madhya Pradesh e per la regione di Vidarbha, in Maharashtra.

Questa mattina il ministro all'Energia del governo centrale ha replicato alle affermazioni del collega di Delhi, Satyendar Jain, che ieri ha affermato che almeno due delle centrali a carbone che danno energia alla capitale avrebbero solo un giorno di autonomia". "Le centrali funzionano a pieno ritmo", ha detto, e che il solo problema sul carbone è nel mancato pagamento di molte fatture". (ANSA).