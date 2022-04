Ucraina: Cina, da Usa solito cliché per gettare fango

(ANSA) - PECHINO, 22 APR - Le accuse del vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman contro la Cina secondo cui "sostiene" la Russia nella sua invasione dell'Ucraina - ad esempio amplificando le campagne di disinformazione di Mosca - "sono un cliché e un vecchio trucco per gettare fango". Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha invitato gli Usa "a guardarsi allo specchio prima di puntare il dito verso gli altri". La tricotomia della relazione "competitiva-collaborativa-avversaria" con la Cina, "come Pechino ha affermato molte volte, è il camuffamento utilizzato dagli Usa per prendere di mira la Cina", ha osservato Zhao.

