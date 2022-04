Filippine: salgono a 224 i morti per tempesta tropicale Megi

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sale a 224 il numero delle vittime della tempesta Megi, che ha colpito le Filippine. Quasi 150 persone sono ancora disperse, fa sapere la Dpa che riporta i dati dell'agenzia nazionale per i disastri. La maggior parte delle vittime (202) è morta nella provincia di Leyte, a circa 600 chilometri a sud-est della capitale Manila. Le frane hanno devastato le township di Baybay City e Abuyog Town.

Altrove, altre 22 persone sono morte a causa delle inondazioni e delle frane causate dalla tempesta tropicale che ha dilaniato il Paese il 10 aprile. Più di 2 milioni di persone in 30 province sono state colpite dalla tempesta, che ha costretto più di 207.500 ad abbandonare le proprie case.

L'arcipelago filippino è colpito in media da 20 cicloni tropicali ogni anno. (ANSA).