Usa, all'Onu si vota bozza per limitare il potere di veto

(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - Oggi l'Assemblea generale delle Nazioni Unite discute una risoluzione, proposta dal Liechtenstein e sostenuta da circa 50 Stati tra i quali gli Stati Uniti, per limitare il potere di veto dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield. Si tratta di una proposta vecchia ma tornata in auge con la guerra in Ucraina dopo che la Russia ha usato il suo potere di veto per bloccare alcune risoluzioni. (ANSA).